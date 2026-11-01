РФ удень атакувала Україну сотнями дронів: скільки знешкодила ППО

З 06:30 до 19:00 противник застосував 326 БпЛА, зокрема реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники інших типів.

Окрім того, росіяни запустили шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протягом зазначеного періоду протиповітряна оборона знищила або подавила:

274 БпЛА, зокрема 46 реактивних безпілотників;

шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Станом на 19:16 понад 20 ударних безпілотників ще перебували в повітряному просторі України. Бойова робота сил ППО триває досі.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.