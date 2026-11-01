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РФ удень атакувала Україну сотнями дронів: скільки знешкодила ППО

19:39 01.11.2026 Нд
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО знешкодила більшість російських цілей (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом дня 1 листопада російські війська продовжували атакувати Україну ударними безпілотниками. Сили ППО змогли успішно відбити новий повітряний напад ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

З 06:30 до 19:00 противник застосував 326 БпЛА, зокрема реактивні дрони, "Гербери" та безпілотники інших типів.

Окрім того, росіяни запустили шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протягом зазначеного періоду протиповітряна оборона знищила або подавила:

  • 274 БпЛА, зокрема 46 реактивних безпілотників;
  • шість S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Станом на 19:16 понад 20 ударних безпілотників ще перебували в повітряному просторі України. Бойова робота сил ППО триває досі.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Нічна атака РФ на Україну 1 листопада

Минулої ночі російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 433 ударні безпілотники.

Відомо, що ППО знищила або подавила 371 ворожий безпілотник, серед яких 47 реактивних Shahed.

Також зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 16 локаціях.

Крім того, уламки збитих цілей впали ще у 14 місцях.

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