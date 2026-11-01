РФ днем атаковала Украину сотнями дронов: сколько обезвредила ПВО

С 06:30 до 19:00 противник применил 326 БпЛА, в том числе реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники других типов.

Кроме того, россияне запустили шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

274 БпЛА, в том числе 46 реактивных беспилотников;

шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По состоянию на 19:16 более 20 ударных беспилотников еще находились в воздушном пространстве Украины. Боевая работа сил ПВО продолжается до сих пор.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.