ua en ru
Вс, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ днем атаковала Украину сотнями дронов: сколько обезвредила ПВО

19:39 01.11.2026 Вс
1 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ днем атаковала Украину сотнями дронов: сколько обезвредила ПВО Фото: ПВО обезвредила большинство российских целей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

В течение дня 1 ноября русские войска продолжали атаковать Украину ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли успешно отразить новое воздушное нападение врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

С 06:30 до 19:00 противник применил 326 БпЛА, в том числе реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники других типов.

Кроме того, россияне запустили шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

  • 274 БпЛА, в том числе 46 реактивных беспилотников;
  • шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

По состоянию на 19:16 более 20 ударных беспилотников еще находились в воздушном пространстве Украины. Боевая работа сил ПВО продолжается до сих пор.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Ночная атака РФ на Украину 1 ноября

Минувшей ночью российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив 433 ударных беспилотника.

Известно, что ПВО уничтожила или подавила 371 вражеский беспилотник, среди которых 47 реактивных Shahed.

Также зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 16 локациях.

Кроме того, обломки сбитых целей рухнули еще в 14 местах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война России против Украины Атака дронов ПВО
Новости
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
В октябре Силы обороны вернули больше территорий, чем Россия смогла захватить, - Зеленский
Аналитика
Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен
Наталия Богута Валютные качели осени: почему курс доллара уверенно идет к отметке в 46 гривен