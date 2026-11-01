РФ днем атаковала Украину сотнями дронов: сколько обезвредила ПВО
В течение дня 1 ноября русские войска продолжали атаковать Украину ударными беспилотниками. Силы ПВО смогли успешно отразить новое воздушное нападение врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
С 06:30 до 19:00 противник применил 326 БпЛА, в том числе реактивные дроны, "Герберы" и беспилотники других типов.
Кроме того, россияне запустили шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
По предварительным данным, в течение указанного периода противовоздушная оборона уничтожила или подавила:
- 274 БпЛА, в том числе 46 реактивных беспилотников;
- шесть S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
По состоянию на 19:16 более 20 ударных беспилотников еще находились в воздушном пространстве Украины. Боевая работа сил ПВО продолжается до сих пор.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.
Ночная атака РФ на Украину 1 ноября
Минувшей ночью российские войска совершили массированную атаку на Украину, запустив 433 ударных беспилотника.
Известно, что ПВО уничтожила или подавила 371 вражеский беспилотник, среди которых 47 реактивных Shahed.
Также зафиксировано попадание вражеских средств воздушного нападения на 16 локациях.
Кроме того, обломки сбитых целей рухнули еще в 14 местах.