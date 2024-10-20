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РФ вдарила по Україні оновленою версією ракети Х-69: що відомо

Фото: у Києві сапери знешкодили бойову частину ракети Х-69 у травні (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти почали бити по Україні ракетами Х-69 із новою бойовою частиною. Вона включає касетні елементи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пише видання, в мережі показали ракету з касетною бойовою частиною з металевими кульками, це перший зафіксований випадок використання ракети Х-69 з такою бойовою частиною.

У дописі наголошується, що у випадку виявлення таких кульок потрібно викликати підрозділи ДСНС і в жодному разі не чіпати їх.

Збита ракета Х-69 з касетною бойовою частиною (соцмережі)

Що відомо про ракету Х-69

Ракета Х-69 є розробкою МКБ "Радуга", вперше вона була офіційно продемонстрована на російському форумі "Армія" у серпні 2022 року, а для ударів по Україні росіяни вперше використали її під час масованої атаки 7 лютого.

Передусім ця ракета використовується для ударів з винищувачів Су-57. З відкритих джерел відомо, що ракета має масу до 800 кг, з яких до 310 кг - це бойова частина, дальність становить від 400 км. У травні в ГУР повідомляли, що РФ виробляє одну-три ракети Х-69 на місяць. 

ППО збила Х-69 з новою бойовою частиною

Ракета Х-69 з новою бойовою частиною була збита ППО під час атаки 19 жовтня. Тоді у Повітряних силах ЗСУ розповідали, що окупанти атакували Україну шістьма ракетами типу Х-59/X-69, з них було збито чотири одиниці.

Нагадаємо, загарбники використовували ракету Х-69 для удару по Трипільській АЕС у квітні. Тоді РБК-Україна писало, що Росія може мати близько 55 модернізованих ракет Х-69.

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