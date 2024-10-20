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РФ ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: что известно

Фото: в Киеве саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-69 в мае (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты начали бить по Украине ракетами Х-69 с новой боевой частью. Она включает в себя кассетные элементы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, в сети показали ракету с кассетной боевой частью с металлическими шариками, это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с такой боевой частью.

В сообщении отмечается, что в случае обнаружения таких шариков нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их.

Сбитая ракета Х-69 с касетной боевой частью (соцсети)

Что известно о ракете Х-69

Ракета Х-69 является разработкой МКБ "Радуга", впервые она была официально продемонстрирована на российском форуме "Армия" в августе 2022 года, а для ударов по Украине россияне впервые использовали ее во время массированной атаки 7 февраля. 

Прежде всего, эта ракета используется для ударов с истребителей Су-57. Из открытых источников известно, что ракета имеет массу до 800 кг, из которых до 310 кг - это боевая часть, дальность составляет от 400 км. В мае в ГУР сообщали, что РФ производит одну-три ракеты Х-69 в месяц. 

ПВО сбила Х-69 с новой боевой частью

Ракета Х-69 с новой боевой частью была сбита ПВО во время атаки 19 октября. Тогда в Воздушных силах ВСУ рассказывали, что оккупанты атаковали Украину шестью ракетами типа Х-59/X-69, из них были сбиты четыре единицы.

Напомним, захватчики использовали ракету Х-69 для удара по Трипольской АЭС в апреле. Тогда РБК-Украина писало, что у России может быть около 55 модернизированных ракет Х-69.

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