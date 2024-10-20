РФ ударила по Украине обновленной версией ракеты Х-69: что известно

Как пишет издание, в сети показали ракету с кассетной боевой частью с металлическими шариками, это первый зафиксированный случай использования ракеты Х-69 с такой боевой частью.

В сообщении отмечается, что в случае обнаружения таких шариков нужно вызвать подразделения ГСЧС и ни в коем случае не трогать их.

Сбитая ракета Х-69 с касетной боевой частью (соцсети)

Что известно о ракете Х-69

Ракета Х-69 является разработкой МКБ "Радуга", впервые она была официально продемонстрирована на российском форуме "Армия" в августе 2022 года, а для ударов по Украине россияне впервые использовали ее во время массированной атаки 7 февраля.

Прежде всего, эта ракета используется для ударов с истребителей Су-57. Из открытых источников известно, что ракета имеет массу до 800 кг, из которых до 310 кг - это боевая часть, дальность составляет от 400 км. В мае в ГУР сообщали, что РФ производит одну-три ракеты Х-69 в месяц.