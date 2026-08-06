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РФ ударила по судну з українським зерном у Чорному морі, є загиблий

11:18 06.08.2026 Чт
2 хв
Відомі перші подробиці ворожої атаки
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія дедалі частіше атакує цивільні судна (wikipedia.org)

6 серпня російські загарбники завдали удару по ще одному цивільному судну в Чорному морі - загинув український моряк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Одеської ОДА(ОВА) Олега Кіпера та заяву "Адміністрації морських портів України".

"Ворог безупинно атакує цивільні судна в акваторії Чорного моря. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждали", - підтвердив Кіпер.

За його словами, цього разу під удар Росії потрапив торговельний суховантаж під прапором Гвінеї-Бісау - MERA QUEEN. Варто зазначити, що він був завантажений українською пшеницею.

Російські окупанти пошкодили корпус судна, внаслідок чого на борту спалахнула пожежа.

Кіпер також додав, що екіпаж вдалося оперативно евакуювати на берег. Однак без жертв не обійшлося.

Наразі всім потерпілим надають необхідну допомогу.

"Такі удари вкотре демонструють системність і цинізм російського терору, а також те, що агресор створює загрозу як життю цивільних людей, так і світовій продовольчій безпеці загалом", - підсумував Кіпер.

В "Адміністрації морських портів України" офіційно підтвердили, що внаслідок нової атаки РФ загинув український моряк.

"Увечері 5 серпня під час чергової російської атаки цивільне судно MERA QUEEN під прапором Гвінеї-Бісау зазнало ураження. Внаслідок атаки загинув член екіпажу - громадянин України. Решту моряків доставлено на берег", - йдеться в заяві.

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