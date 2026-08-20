РФ ударила по Слов'янську та Краматорську: відомо про 10 поранених

Внаслідок російських ударів по Слов'янську та Краматорську Донецької області сьогодні постраждали як мінімум 10 людей. У містах зафіксовано влучення по цивільних та інфраструктурних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.

Що сталося

Російські війська вранці атакували Слов'янськ та Краматорськ. У Слов'янську удар безпілотниками стався о 08.20.

Один із дронів потрапив до магазину у житловому мікрорайоні, після чого там почалася пожежа. Поранення отримали троє людей.

У Краматорську внаслідок серії ударів постраждали ще семеро людей. З 10:50 російські військові дев'ять разів атакували місто.

Попередньо, для ударів застосовувалися авіабомби ФАБ-250 із модулями УМПК.

Фото: голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram

Наслідки атаки

У Краматорську зафіксовано влучення по магазину, підприємству та об'єкту інфраструктури. На місцях продовжують працювати усі відповідні служби.

Жителів Донецької області закликають враховувати небезпеку російських атак, що зберігається, і розглянути можливість евакуації в більш безпечні регіони.