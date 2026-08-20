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РФ ударила по Слов'янську та Краматорську: відомо про 10 поранених

13:30 20.08.2026 Чт
2 хв
Росія завдала серії ударів серед дня
aimg Анастасія Никончук
РФ ударила по Слов'янську та Краматорську: відомо про 10 поранених Фото: обстріл (голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.)
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Внаслідок російських ударів по Слов'янську та Краматорську Донецької області сьогодні постраждали як мінімум 10 людей. У містах зафіксовано влучення по цивільних та інфраструктурних об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.

Що сталося

Російські війська вранці атакували Слов'янськ та Краматорськ. У Слов'янську удар безпілотниками стався о 08.20.

Один із дронів потрапив до магазину у житловому мікрорайоні, після чого там почалася пожежа. Поранення отримали троє людей.

У Краматорську внаслідок серії ударів постраждали ще семеро людей. З 10:50 російські військові дев'ять разів атакували місто.

Попередньо, для ударів застосовувалися авіабомби ФАБ-250 із модулями УМПК.

Фото: голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram

Наслідки атаки

У Краматорську зафіксовано влучення по магазину, підприємству та об'єкту інфраструктури. На місцях продовжують працювати усі відповідні служби.

Жителів Донецької області закликають враховувати небезпеку російських атак, що зберігається, і розглянути можливість евакуації в більш безпечні регіони.

Нагадуємо, що в ніч на 20 серпня російські війська завдали по Києву та Київській області комбінованого удару, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок атаки у столиці та Броварах загинули люди, десятки жителів отримали поранення, також було пошкоджено житлові будівлі, складські приміщення та об'єкти критичної інфраструктури.

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