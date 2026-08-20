РФ ударила по Слов'янську та Краматорську: відомо про 10 поранених
Внаслідок російських ударів по Слов'янську та Краматорську Донецької області сьогодні постраждали як мінімум 10 людей. У містах зафіксовано влучення по цивільних та інфраструктурних об'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.
Що сталося
Російські війська вранці атакували Слов'янськ та Краматорськ. У Слов'янську удар безпілотниками стався о 08.20.
Один із дронів потрапив до магазину у житловому мікрорайоні, після чого там почалася пожежа. Поранення отримали троє людей.
У Краматорську внаслідок серії ударів постраждали ще семеро людей. З 10:50 російські військові дев'ять разів атакували місто.
Попередньо, для ударів застосовувалися авіабомби ФАБ-250 із модулями УМПК.
Наслідки атаки
У Краматорську зафіксовано влучення по магазину, підприємству та об'єкту інфраструктури. На місцях продовжують працювати усі відповідні служби.
Жителів Донецької області закликають враховувати небезпеку російських атак, що зберігається, і розглянути можливість евакуації в більш безпечні регіони.
Нагадуємо, що в ніч на 20 серпня російські війська завдали по Києву та Київській області комбінованого удару, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Внаслідок атаки у столиці та Броварах загинули люди, десятки жителів отримали поранення, також було пошкоджено житлові будівлі, складські приміщення та об'єкти критичної інфраструктури.