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РФ ударила по Костянтинівці ракетою Х-38: що відомо про зброю

Ілюстративне фото: Росія вдарила ракетою Х-38 по Костянтинівці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в п'ятницю, 9 серпня, вдарила по торговому центру у Костянтинівці ракетою Х-38. Вона має вдосконалену систему наведення.

Детально про те, що відомо про цю ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: прес-служба МВС, Wikipedia, Defence Express.

За попередніми даними від Міністерства внутрішніх справ, Росія вдарила ракетою Х-38. Ця ракета була прийнята на озброєння російської армії ще у 2012 році. Однак до цього часу все ще досконало не вивчена, адже малорозповсюджена.

Ракета Х-38 характерна тим, що для неї є обов'язковим підсвічування цілі лазером. Але є варіації ракети, які мають супутникову навігацію, тепловізійну та активну радіолокаційну головки самонаведення.

Носіями ракети є Су-35, Су-57, а також нібито вона інтегрована під вертольоти Ка-52.

Загальна вага Х-38 520 кг і вона зазвичай осколково-фугасна. Однак є дані про наявність касетного спорядження, на масу яких припадає 250 кг. Цікаво і те, що дальність пуску ракети - до 40 км, а швидкість при цьому становить до 2,2 Маха.

Зауважимо, що наразі від Костянтинівки до лінії фронту наразі близько 12-15 км.

Що відомо про удар по Костянтинівці

Вдень п'ятниці, 9 серпня, російська армія обстріляла місто Костянтинівка у Донецькій області. Росіяни влучили в торговельний центр. Станом на 17:00 вже відомо про 12 загиблих та 44 поранених в результаті обстрілу.

На російський злочин відреагував і президент Володимир Зеленський. Він показав відео із наслідками обстрілу.

Детально про наслідки обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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