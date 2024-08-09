РФ ударила по Константиновке ракетой Х-38: что известно об оружии

По предварительным данным Министерства внутренних дел, Россия ударила ракетой Х-38. Эта ракета была принята на вооружение русской армии еще в 2012 году. Однако до сих пор все еще досконально не изучена, ведь малораспространена.

Ракета Х-38 характерна тем, что для нее обязательна подсветка цели лазером. Но есть вариации ракеты, имеющие спутниковую навигацию, тепловизионную и активную радиолокационную головку самонаведения.

Носителями ракеты являются Су-35, Су-57, а также якобы интегрированная под вертолеты Ка-52.

Общий вес Х-38 520 кг и она обычно осколочно-фугасная. Однако есть данные о наличии кассетного снаряжения, на массу которых приходится 250 кг. Интересно и то, что дальность пуска ракеты – до 40 км, а скорость при этом составляет до 2,2 Маха.

Отметим, что от Константиновки до линии фронта сейчас около 12-15 км.