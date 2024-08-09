RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ударила по Константиновке ракетой Х-38: что известно об оружии

Иллюстративное фото: Россия ударила ракетой Х-38 по Константиновке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в пятницу, 9 августа, ударила по торговому центру в Константиновке ракетой Х-38. Она имеет усовершенствованную систему наведения.

Подробно о том, что известно об этой ракете – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: пресс-служба МВД, Wikipedia, Defence Express.

По предварительным данным Министерства внутренних дел, Россия ударила ракетой Х-38. Эта ракета была принята на вооружение русской армии еще в 2012 году. Однако до сих пор все еще досконально не изучена, ведь малораспространена.

Ракета Х-38 характерна тем, что для нее обязательна подсветка цели лазером. Но есть вариации ракеты, имеющие спутниковую навигацию, тепловизионную и активную радиолокационную головку самонаведения.

Носителями ракеты являются Су-35, Су-57, а также якобы интегрированная под вертолеты Ка-52.

Общий вес Х-38 520 кг и она обычно осколочно-фугасная. Однако есть данные о наличии кассетного снаряжения, на массу которых приходится 250 кг. Интересно и то, что дальность пуска ракеты – до 40 км, а скорость при этом составляет до 2,2 Маха.

Отметим, что от Константиновки до линии фронта сейчас около 12-15 км.

Что известно об ударе по Константиновке

Днем пятницы, 9 августа, российская армия обстреляла город Константиновка в Донецкой области. Россияне попали в торговый центр. По состоянию на 17:00 уже известно о 12 погибших и 44 раненых в результате обстрела.

На российское преступление отреагировал президент Владимир Зеленский. Он показал видео с последствиями обстрелов.

Подробно о последствиях обстрела – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в УкраинеРакетный удар