Є загиблий і постраждалі унаслідок обстрілу цивільного підприємства у Малинській громаді Житомирської області. Це не перший удар Росії по території ТГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка у Telegram.
За словами Бунечка, одна людина загинула, ще двоє постраждали.
"Медики надають їм усю необхідну допомогу. Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини", - каже він.
Чиновник зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби і закликав земляків реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Раніше РБК-УКраїна писало, що 24 листопада росіяни зосередились на ударах по Житомирщині - по інфраструктурі розподілу та передачі електроенергії.
Крім того, окупанти у той же день ще кілька разів атакували Житомирську область. У Коростені під ударом опинилися залізнична станція і відділення "Нової пошти". Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє дістали поранення.
Також російські війська протягом 22 листопада чотири рази атакували енергетичні об'єкти Житомирської області безпілотниками.
За словами Бунечка, росіяни цілеспрямовано б'ють по енергетичній інфраструктурі, намагаючись позбавити жителів області електроенергії та тепла.