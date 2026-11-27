Удар по Житомирщині

За словами Бунечка, одна людина загинула, ще двоє постраждали.

"Медики надають їм усю необхідну допомогу. Мої співчуття рідним та близьким загиблої людини", - каже він.

Чиновник зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби і закликав земляків реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше РБК-УКраїна писало, що 24 листопада росіяни зосередились на ударах по Житомирщині - по інфраструктурі розподілу та передачі електроенергії.

Крім того, окупанти у той же день ще кілька разів атакували Житомирську область. У Коростені під ударом опинилися залізнична станція і відділення "Нової пошти". Внаслідок атаки загинула людина, ще двоє дістали поранення.