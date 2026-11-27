Удар по Житомирщине

По словам Бунечко, один человек погиб, еще двое пострадали.

"Медики оказывают им всю необходимую помощь. Мои соболезнования родным и близким погибшего человека", - говорит он.

Чиновник отметил, что на месте работают все соответствующие службы и призвал земляков реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 ноября россияне сосредоточились на ударах по Житомирщине - по инфраструктуре распределения и передачи электроэнергии.

Кроме того, оккупанты в тот же день еще несколько раз атаковали Житомирскую область. В Коростене под ударом оказались железнодорожная станция и отделение "Новой почты". В результате атаки погиб человек, еще двое получили ранения.