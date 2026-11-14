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РФ ударила по Павлограду: одна людина загинула, серед поранених є дитина

16:32 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила по Павлограду: одна людина загинула, серед поранених є дитина Фото: Росіяни знову тероризують Павлоград (DSNS)
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14 листопада російські загарбники здійснили нову атаку на Павлоград, що в Дніпропетровській області.

Про це заявив глава місцевої ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 15:40 противник атакував місто з повітря - пролунали потужні вибухи.

"Ворог завдав ударів по Павлограду. Попередньо, є поранені. Уточнюємо їхню кількість та наслідки атаки", - написав Ганжа.

Уже о 16:10 стало відомо, що внаслідок російського удару постраждали щонайменше троє мирних жителів міста.

За словами голови ОВА, серед потерпілих є дитина.

"Троє людей поранені через атаку росіян на Павлоград. Серед них - 7-річний хлопчик", - підтвердив Ганжа.

Він також уточнив, що наразі всі постраждалі перебувають у лікарні.

"Медики обстежують їх і надають необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Оновлено о 17:07

Ганжа заявив, що одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду

Також кількість постраждалих зросла до десяти осіб.

"Четверо жінок, троє чоловіків і 7-річний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно", - уточнив глава ОВА.

Обстріли Дніпропетровської області 14 листопада

Станом на ранок унаслідок російських обстрілів Нікопольщини поранення дістали двоє людей. Загалом ворог майже 10 разів атакував район безпілотниками та артилерією.

Під ударом опинилася Марганецька громада, де пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Серед постраждалих - 34-річний чоловік і 57-річна жінка. Обоє лікуються амбулаторно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія вдарила реактивним дроном по території медзакладу в Харкові.

Також ми писали, що ворог модернізував "Іскандери" для точніших ударів по мостах України.

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