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РФ ударила по Павлограду: один человек погиб, среди раненых есть ребенок

16:32 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по Павлограду: один человек погиб, среди раненых есть ребенок Фото: Россияне снова терроризируют Павлоград (DSNS)
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14 ноября российские захватчики совершили новую атаку на Павлоград в Днепропетровской области.

Об этом заявил глава местной ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Около 15:40 противник атаковал город с воздуха - раздались мощные взрывы.

"Враг нанес удары по Павлограду. Предварительно, есть раненые. Уточняем их количество и последствия атаки", - написал Ганжа.

Уже в 16:10 стало известно, что в результате российского удара пострадали как минимум три мирных жителя города.

По словам главы ОВА, среди пострадавших есть ребенок.

"Три человека ранены из-за атаки россиян на Павлоград. Среди них - 7-летний мальчик", - подтвердил Ганжа.

Он также уточнил, что все пострадавшие находятся в больнице.

"Медики обследуют их и оказывают необходимую помощь", - сообщил глава ОВА.

Обновлено в 17:07

Ганжа заявил, что один человек погиб в результате вражеского удара по Павлограду.

Также количество пострадавших возросло до десяти человек.

"Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести".

Обстрелы Днепропетровской области 14 ноября

По состоянию на утро в результате российских обстрелов Никопольщины ранения получили два человека. Всего враг почти 10 раз атаковал район беспилотниками и артиллерией.

Под ударом оказалась Марганецкая община, где повреждены многоквартирные жилые дома.

Среди пострадавших - 34-летний мужчина и 57-летняя женщина. Оба получают амбулаторное лечение.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия ударила реактивным дроном по территории медучреждения в Харькове.

Также мы писали, что враг модернизировал "Искандеры" для более точных ударов по мостам Украины.

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