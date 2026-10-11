РФ ударила по Івано-Франківщині, загинули дві людини

"Внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому - одужання", - написала Онищук.

За її словами, також удар РФ пошкодив одну будівлю. Дані щодо інших наслідків наразі уточнюється.

Очільниця ОВА додала, що на місці працюють відповідні служби та фахівці.

"Якщо ви виявили уламки безпілотника чи інші підозрілі предмети - не наближайтеся до них, не торкайтеся та не намагайтеся самостійно переміщати. Негайно повідомте про знахідку екстрені служби", - закликала Онищук місцевих мешканців.

На нову ворожу атаку відреагував також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він підтвердив, що жертвами нового удару РФ стали одразу двоє цивільних. За його словами, також пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Вкотре нагадую - реагуйте на тривогу! Бережіть себе! Не перебувайте на вулиці під час тривоги. Це небезпечно для життя", - нагадав Марцінків.