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РФ ударила по "Епіцентру" в Кропивницькому, є травмовані

12:21 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки удару по "Епіцентру" (kr.dsns.gov.ua)

Уранці 10 листопада росіяни влучили по торговому центру "Епіцентр" у Кропивницькому. Є травмовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, уранці через атаку загорівся автомобіль на автостоянці. Травмувалися двоє людей.

Після повторного удару пожежа виникла на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники її гасять, але постійна загроза нових обстрілів ускладнює їхню роботу.

Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці працюють психологи ДСНС, вони допомагають усім, кому це потрібно.

Нагадаємо, вранці 10 листопада росіяни атакували енергетику у восьми областях.

Серед них була й Кіровоградська. Знеструмлення зафіксували у шести інших регіонах.

Також ми писали, що російський дрон прицільно атакував приміський електропоїзд у Сумах.

Потяг у цей момент стояв на пероні, ніхто не постраждав.

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