РФ ударила по "Епіцентру" в Кропивницькому, є травмовані

За даними рятувальників, уранці через атаку загорівся автомобіль на автостоянці. Травмувалися двоє людей.

Після повторного удару пожежа виникла на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Рятувальники її гасять, але постійна загроза нових обстрілів ускладнює їхню роботу.

Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці працюють психологи ДСНС, вони допомагають усім, кому це потрібно.

Нагадаємо, вранці 10 листопада росіяни атакували енергетику у восьми областях.

Серед них була й Кіровоградська. Знеструмлення зафіксували у шести інших регіонах.