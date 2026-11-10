ua en ru
Вт, 10 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ прицільно атакувала поїзд у Сумах

09:41 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ прицільно атакувала поїзд у Сумах Фото: наслідки атаки (t.me/hryhorov_oleg)
Додати як бажане джерело в Google

Російський безпілотник вранці прицільно атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент удару потяг стояв на пероні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова та "Укрзалізницю".

Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини.

"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", - сказали в "Укрзалізниці".

“Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей - найважливіше”, - наголошується у повідомленні ОВА.

Пасажирів також просять під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Росія випустила по Україні ракету "Іскандер-М" та 162 дрони.

Сили ППО збили або подавили 135 безпілотників, а влучання зафіксували на 19 локаціях.

Уночі російські війська вдарили по Переяславу на Київщині.

Пошкоджено комунальний будинок, де жили люди, які потребують догляду: двоє людей дістали поранення, усіх мешканців евакуювали.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Поїзди
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все, що відомо про зустріч України, США та Росії
Аналітика
Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир
Роман Коткореспондент РБК-Україна Багато шуму з нічого? Чи зможуть переговори України, США та РФ в Абу-Дабі наблизити мир