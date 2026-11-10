РФ прицільно атакувала поїзд у Сумах
Російський безпілотник вранці прицільно атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент удару потяг стояв на пероні станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова та "Укрзалізницю".
Росіяни продовжують атакувати цивільний транспорт та залізничну інфраструктуру Сумщини.
"У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали", - сказали в "Укрзалізниці".
“Закликаю жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися вказівок залізничників. Безпека людей - найважливіше”, - наголошується у повідомленні ОВА.
Пасажирів також просять під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у ніч на 10 листопада Росія випустила по Україні ракету "Іскандер-М" та 162 дрони.
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