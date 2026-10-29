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РФ ударила по електропотягу у Дніпрі, 13 людей загинули

11:40 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Відомо про велику кількість жертв у Дніпрі (dsns.gov.ua)

29 жовтня російські загарбники здійснили атаку на цивільний електропотяг у Дніпрі. Згідно з останніми даними, відомо про 13 жертв.

Про це заявив мер міста Борис Філатов у своєму Фейсбук та глава місцевої ОВА Олександр Ганжа у Телеграм, повідомляє РБК-Україна.

"В Дніпрі трагедія. Дрон по цивільному електропотягу. Багато людей загинуло. Купа поранених", - написав Філатов.

За словами Ганжі, наразі відомо про 13 загиблих. Окрім того, повідомляється про 10 потерпілих цивільних.

"13 людей загинули через атаку росіян на Дніпро. Медики надають усім необхідну допомогу", - заявив Ганжа.

В "Укрзалізниці" повідомили, що росіяни вдарили реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі.

"Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро - Запоріжжя. Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені", - йдеться в заяві.



Наразі на місці ворожої атаки працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

Раніше РБК-Україна розповідало, що минулої ночі Росія атакувала різні українські регіони 112 дронами - уже відомо, скільки знешкодили сили ППО.

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УкрзалізницяДніпроВійна Росії проти України