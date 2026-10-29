РФ ударила по электропоезду в Днепре, 13 человек погибли

"В Днепре трагедия. Дрон по гражданскому электропоезду. Многие погибли. Куча раненых", - написал Филатов.

По словам Ганжи, известно о 13 погибших. Кроме того, сообщается о 13 пострадавших гражданских.

"13 человек погибли из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказывают всем необходимую помощь", - заявил Ганжа.

В "Укрзализныце" сообщили, что россияне ударили реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре.

"Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр - Запорожье. Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди. Есть погибшие и раненые", - сказано в заявлении.





На месте вражеской атаки работают спасатели, медики и правоохранители.

Обновлено в 13:03

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 11:00 29 октября российские войска атаковали Днепропетровскую область четырьмя реактивными ударными беспилотниками.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три дрона. Еще один попал в перрон железнодорожного вокзала Днепра.

"В результате атаки погибли 13 мирных жителей, еще 13 человек получили ранения. Родным и близким погибших выражают искренние соболезнования", - заявили в Воздушных силах ВСУ.