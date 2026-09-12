ua en ru
Сб, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ ударила дроном по Запоріжжю: з-під завалів дістали двох людей, є загибла

01:31 12.09.2026 Сб
1 хв
Спочатку в місті оголосили загрозу дронів
aimg Катерина Коваль
РФ ударила дроном по Запоріжжю: з-під завалів дістали двох людей, є загибла Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 12 вересня російський безпілотник атакував приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок удару зруйновано будинок, виникли пожежі - за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ще опівночі в Запоріжжі оголосили про загрозу ударних безпілотників. Незабаром місто атакував російський дрон, який влучив по приватному сектору.

Унаслідок удару виникли пожежі та руйнування - зруйновано щонайменше один будинок.

З-під завалів рятувальники дістали двох людей, наразі їх обстежують медики.

Оновлено 1:55

На жаль, одна з постраждалих померла, повідомив голова Запорізької ОВА.

Нагадаємо, лише напередодні, 11 вересня, Росія вже атакувала Запоріжжя дронами - тоді постраждали 32-річна жінка та її 10-річний син, також пошкодило цивільні об'єкти.

А 7 вересня внаслідок російського удару зазнав значних руйнувань найбільший торговельно-розважальний центр міста - власник City Mall пообіцяв відбудувати заклад, попри те, що він "фактично знищений".

Ще раніше, 5 вересня, росіяни понад дві години поспіль били по Запоріжжю дронами - тоді в місті зафіксували влучання в житлові будинки, постраждали шестеро людей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запоріжжя Війна в Україні Дрони
Новини
Литва зникне з мапи світу: Медвєдєв пригрозив "радіоактивним попелом"
Литва зникне з мапи світу: Медвєдєв пригрозив "радіоактивним попелом"
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech