РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених

Об 11:27 Ганжа повідомив, що ворог здійснив нову атаку на Дніпро. За його словами, у передмісті почалася пожежа.

Через пів години глава ОДА заявив, що відомо про чотирьох постраждалих серед цивільного населення.

"Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії", - повідомив Ганжа.

Вже о 12:02 він підтвердив, що стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Також глава ОДА зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.

"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", - додав Ганжа.