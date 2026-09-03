UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених

12:18 03.09.2026 Чт
1 хв
Кількість постраждалих у місті зростає
aimg Юлія Капітонова
Фото: Поранених уже обстежують медики (Getty Images)

3 вересня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Згідно з останніми даними, загинула одна людина.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Об 11:27 Ганжа повідомив, що ворог здійснив нову атаку на Дніпро. За його словами, у передмісті почалася пожежа.

Через пів години глава ОДА заявив, що відомо про чотирьох постраждалих серед цивільного населення.

"Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії", - повідомив Ганжа.

Вже о 12:02 він підтвердив, що стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Також глава ОДА зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.

"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", - додав Ганжа.

Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки атаки Росії на Дніпро 2 вересня.

Також ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Харківській області - серед постраждалих є діти.

До речі, 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна Росії проти УкраїниДніпро