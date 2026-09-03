РФ ударила по Дніпру, є загиблий і п’ятеро поранених

3 вересня російські загарбники завдали удару по Дніпру. Згідно з останніми даними, загинула одна людина.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Об 11:27 Ганжа повідомив, що ворог здійснив нову атаку на Дніпро. За його словами, у передмісті почалася пожежа.
Через пів години глава ОДА заявив, що відомо про чотирьох постраждалих серед цивільного населення.
"Внаслідок ворожого удару загорілися склади логістичної компанії", - повідомив Ганжа.
Вже о 12:02 він підтвердив, що стало відомо про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.
Також глава ОДА зазначив, що кількість постраждалих зросла до п'яти осіб.
"20-річний юнак госпіталізований у важкому стані. Інших поранених зараз обстежують лікарі", - додав Ганжа.
Раніше РБК-Україна розповідало про наслідки атаки Росії на Дніпро 2 вересня.
Також ми писали, що ворог завдав ракетного удару по Харківській області - серед постраждалих є діти.
До речі, 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ.