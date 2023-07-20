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РФ учора обстріляла Оріхів у Запорізькій області: одна людина загинула, ще трьох поранено

Фото: Автомобіль медиків (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська вчора, 19 липня, обстріляли Оріхів у Запорізькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну прокуратуру.

Обстріл Оріхова

19 липня 2023 року внаслідок чергового обстрілу Оріхова поранено чотирьох місцевих мешканців.

"Один із них від отриманих травм помер у медичному закладі", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Запорізькому району

В ніч на 20 липня 2023 року російські військові із ЗРК С-300 нанесли щонайменше 5 ракетних ударів по селу Таврійське Запорізького району.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/zap.gp.gov.ua)

"Внаслідок ворожої атаки пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна приватних будинків, частково зруйновано корпус місцевого психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням", - пише прокуратура.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно росіяни атакували Степногірськ в Запорізькій області, постраждало 7 людей. Також російські окупанти вночі 15 липня атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

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