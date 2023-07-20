RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ вчера обстреляла Орехов в Запорожской области: один человек погиб, еще трое ранены

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска вчера, 19 июля, обстреляли Орехов в Запорожской области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую областную прокуратуру.

Обстрел Орехова

19 июля 2023 года в результате очередного обстрела Орехова ранены четверо местных жителей.

"Один из них от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Запорожскому району

В ночь на 20 июля 2023 года российские военные из ЗРК С-300 нанесли не менее 5 ракетных ударов по селу Таврическое Запорожского района.

Фото: Последствия обстрелов (facebook.com/zap.gp.gov.ua)

"В результате вражеской атаки повреждены крыши, фасады, выбиты окна частных домов, частично разрушен корпус местного психоневрологического интерната с гериатрическим отделением", - пишет прокуратура.

Информация о пострадавших уточняется. Сейчас начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно россияне атаковали Степногорск в Запорожской области, пострадали 7 человек. Также российские оккупанты ночью 15 июля атаковали Запорожье. В результате атаки пострадал мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине