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РФ и Турция обсудят вопрос создания наблюдательного центра в Карабахе

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 12 ноября, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская делегация посетит Анкару. Обе страны обсудят вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе.

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Об этом Мевлют Чавушоглу сообщил на пресс-конференции в Баку.

"Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху", - сказал Чавушоглу.

Напомним, накануне Турция и Российская Федерация подписали меморандум о мониторинговом центре по контролю режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Этот центр будет принимать меры по недопущению нарушений.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что совместный мониторинговый центр будет размещен в Азербайджане, но не на занятой территории Нагорного Карабаха.

Согласно мирному соглашению, Армения должна полностью вывести свои войска из региона, а порядок будут обеспечивать российские миротворцы. Они имеют сирийский опыт.

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