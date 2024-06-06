РФ цієї ночі запустила по Україні балістичні ракети та "Шахеди": як відпрацювала ППО

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

Робота ППО

"Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - розповів Олещук.

Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

у Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій,

Хмельницькій областях.

Додамо, у Військово-Морських силах ЗСУ зазначили, що два з цих збитих "Шахедів" цієї ночі - на рахунку військовослужбовців ВМС.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, для повітряних ударів по містах та селищах в Україні російські загарбники застосовують ударні безпілотники типу "Шахед" майже щодня. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе для чергової атаки пізно ввечері, 5 червня.

В Повітряних силах інформували, що російські окупанти запустили такі ударні дрони з півдня. В низці областей України була оголошена повітряна тривога. Пізніше сигнали залунали і в центральних регіонах та на сході.

Також повідомлялося про вибух в районі міста Запоріжжя.