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РФ цієї ночі запустила по Україні балістичні ракети та "Шахеди": як відпрацювала ППО

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти для чергової повітряної атаки по території України застосували у ніч проти 6 червня дві балістичні ракети та 18 ударних безпілотників типу "Шахед". Силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ майже усі дрони-камікадзе були збиті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що противник цієї ночі запускав дрони-камікадзе по Україні із районів Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда в окупованому Криму.

А балістичними ракетами "Іскандер-М" ворог бив по Дніпропетровській області з району російського Таганрога.

Робота ППО

"Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - розповів Олещук. 

Генерал зазначив, що в результаті протиповітряного бою було збито 17 ударних безпілотників окупантів, які "мінусували" на території чотирьох областей, а саме:

  • у Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Хмельницькій областях.

Додамо, у Військово-Морських силах ЗСУ зазначили, що два з цих збитих "Шахедів" цієї ночі - на рахунку військовослужбовців ВМС.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, для повітряних ударів по містах та селищах в Україні російські загарбники застосовують ударні безпілотники типу "Шахед" майже щодня. Цього разу ворог запустив дрони-камікадзе для чергової атаки пізно ввечері, 5 червня.

В Повітряних силах інформували, що російські окупанти запустили такі ударні дрони з півдня. В низці областей України була оголошена повітряна тривога. Пізніше сигнали залунали і в центральних регіонах та на сході.

Також повідомлялося про вибух в районі міста Запоріжжя.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів