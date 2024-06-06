RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ этой ночью запустила по Украине баллистические ракеты и "Шахеды": как отработала ПВО

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты для очередной воздушной атаки по территории Украины применили в ночь на 6 июня две баллистические ракеты и 18 ударных беспилотников типа "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ почти все дроны-камикадзе были сбиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг бил по Днепропетровской области из района российского Таганрога.

Работа ПВО

"Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - рассказал Олещук.

Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников оккупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:

  • в Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожский,
  • Хмельницкой областей.

Добавим, в Военно-Морских силах ВСУ отметили, что два из этих сбитых "Шахедов" этой ночью - на счету военнослужащих ВМС.

Ночная воздушная атака

Напомним, 5 июня вечером российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" для очередной воздушной атаки по Украине. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Сначала сигналы зазвучали на юге страны, а позже, уже ночью 6 июня - в центральных регионах, на западе и на востоке.

Также сообщалось о взрыве в районе города Запорожье.

Кроме того, ночью в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения противником баллистического вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов