РФ этой ночью запустила по Украине баллистические ракеты и "Шахеды": как отработала ПВО

Отмечается, что противник этой ночью запускал дроны-камикадзе по Украине из районов Приморско-Ахтарска в РФ и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

А баллистическими ракетами "Искандер-М" враг бил по Днепропетровской области из района российского Таганрога.

Работа ПВО

"Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - рассказал Олещук.

Генерал отметил, что в результате противовоздушного боя были сбиты 17 ударных беспилотников оккупантов, которые "минусировали" на территории четырех областей, а именно:

в Николаевской,

Херсонской,

Запорожский,

Хмельницкой областей.

Добавим, в Военно-Морских силах ВСУ отметили, что два из этих сбитых "Шахедов" этой ночью - на счету военнослужащих ВМС.

Ночная воздушная атака

Напомним, 5 июня вечером российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" для очередной воздушной атаки по Украине. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. Сначала сигналы зазвучали на юге страны, а позже, уже ночью 6 июня - в центральных регионах, на западе и на востоке.

Также сообщалось о взрыве в районе города Запорожье.

Кроме того, ночью в командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения противником баллистического вооружения.