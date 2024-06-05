В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

У низці південних областей оголошено повітряну тривогу через атаку ударними дронами "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:14 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях.

О 22:47 в Повітряних силах повідомили, що наразі "Шахеди" спостерігаються в Миколаївській області, рухаються у північно-західному напрямку.

О 23:19 військові уточнили, що чергова група ворожих БпЛА у Херсонській області рухається вбік Дніпропетровської області.

Крім того, група ударних БпЛА рухається з Миколаївської області в напрямку Одеської області.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог України виглядає так: