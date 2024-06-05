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В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди"

Середа 05 червня 2024 23:12
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В низці областей України оголошено повітряну тривогу через "Шахеди" Фото: росіяни знову атакують Україну дронами типу "Шахед" (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У низці південних областей оголошено повітряну тривогу через атаку ударними дронами "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 22:14 військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Херсонській та Миколаївській областях.

О 22:47 в Повітряних силах повідомили, що наразі "Шахеди" спостерігаються в Миколаївській області, рухаються у північно-західному напрямку.

О 23:19 військові уточнили, що чергова група ворожих БпЛА у Херсонській області рухається вбік Дніпропетровської області.

Крім того, група ударних БпЛА рухається з Миколаївської області в напрямку Одеської області.

Станом на зараз, мапа повітряних тривог України виглядає так:

В низці областей України оголошено повітряну тривогу через &quot;Шахеди&quot;

Нагадаємо, 5 червня близько 17:00 в Одесі пролунав вибух.

Згодом стало відомо, що росіяни вдарили по цивільній туристичній інфраструктурі у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

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