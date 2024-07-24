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РФ тримає у Чорному морі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Середа 24 липня 2024 07:58
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РФ тримає у Чорному морі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів" Фото: РФ вивела в Чорне море носії ракет "Калібр" (скрін із відео на YouTube)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці фіксується перебування чотирьох російських кораблів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

У військовому відомстві уточнили, що йдеться про два ракетоносії в акваторії Чорного моря.

Так, додали у ВМС, можливий залп до 12 ракет через дане корабельне угруповання.

Між тим в Азовському морі спостерігаються 2 кораблі РФ, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

Крім того, в Середземному морі помічений 1 ворожий корабель, носії "Калібрів" також відсутні.

Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Як додали у ВМС ЗСУ, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

РФ тримає у Чорному морі ракетоносії: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що Сили оборони України загалом знищили вже 28 російських кораблів.

Додамо, перед тим представник ВМС зазначив, що РФ навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у російському місті Новоросійськ.

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