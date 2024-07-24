РФ тримає у Чорному морі ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

В Чорному морі сьогодні вранці фіксується перебування чотирьох російських кораблів, серед яких є носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

У військовому відомстві уточнили, що йдеться про два ракетоносії в акваторії Чорного моря.

Так, додали у ВМС, можливий залп до 12 ракет через дане корабельне угруповання.

Між тим в Азовському морі спостерігаються 2 кораблі РФ, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

Крім того, в Середземному морі помічений 1 ворожий корабель, носії "Калібрів" також відсутні.



Зазначається, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Як додали у ВМС ЗСУ, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).