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РФ держит в Черном море ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

Среда 24 июля 2024 07:58
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РФ держит в Черном море ракетоносители: какой возможен залп "Калибров" Фото: РФ вывела в Черное море носители ракет "Калибр" (скрин с видео на YouTube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром фиксируется пребывание четырех российских кораблей, среди которых есть носители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о двух ракетоносителях в акватории Черного моря.

Так, добавили в ВМС, возможен залп в 12 ракет из-за данной корабельной группировки.

Между тем в Азовском море наблюдаются 2 корабля РФ, среди которых нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, в Средиземном море замечен 1 вражеский корабль, носители "Калибров" также отсутствуют.

Отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 2 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Как добавили в ВМС ВСУ, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

РФ держит в Черном море ракетоносители: какой возможен залп &quot;Калибров&quot;

Напомним, ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что Силы обороны Украины в общей сложности уничтожили уже 28 российских кораблей.

Добавим, перед тем представитель ВМС отметил, что РФ научилась заправлять подлодки крылатыми ракетами. Сейчас загрузка проходит в российском городе Новороссийск.

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