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РФ тримає у Чорному морі ракетоносії "Калібрів": кількість ракет у залпі зменшилась

Фото: РФ тримає у Чорному морі ракетоносії "Калібрів" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська тримають на бойовому чергуванні бойові кораблі, з яких два є носіями "Калібрів". Їх загальний залп становить 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них є надводний та підводний ракетоносій "Калібрів".

"Під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили 4 "Калібри", 2 з яких наші сили протиповітряної оборони знищили. Отже, загальний залп наразі складає 8 ракет", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що у Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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