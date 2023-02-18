РФ тримає у Чорному морі ракетоносії "Калібрів": кількість ракет у залпі зменшилась

Російські війська тримають на бойовому чергуванні бойові кораблі, з яких два є носіями "Калібрів". Їх загальний залп становить 8 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
"В Чорному морі корабельне угруповання ворога складається з 9 кораблів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них є надводний та підводний ракетоносій "Калібрів".
"Під час ранкової ракетної атаки росіяни випустили 4 "Калібри", 2 з яких наші сили протиповітряної оборони знищили. Отже, загальний залп наразі складає 8 ракет", - додали в командуванні.
Нагадаємо, що у Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.
Всі деталі щодо сьогоднішньої ракетної атаки росіян - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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