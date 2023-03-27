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РФ тримає у Чорному морі ракетоносій: скільки "Калібрів" напоготові

Фото: РФ вивела у Чорне море два ракетоносії (скриншот відео)
Автор: Наталія Юрченко

Росія у понеділок, 27 березня, вивела у Чорне море один ракетоносій. Загальний залп може становити чотири крилатих ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили ЗСУ в Telegram.

Сьогодні Росія вивела на бойове чергування у Чорне море сім кораблів. Серед них один носій ракет.

У Середземному морі РФ продовжує тримати сім кораблів, з них три ракетоносії, загальний залп - 20 ракет. В Азовському морі зафіксували перебування двох ворожих кораблів.

Нагадаємо, вчора Росія тримала у Чорному морі два ракетоносії, залп яких міг становити до восьми "Калібрів".

Також зазначимо, що вчора жителів Одеси попереджали про мінну небезпеку.

Пізніше стало відомо, що під Одесою на узбережжі вибухнула російська морська міна. Внаслідок інциденту був пошкоджений дачний будинок.

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