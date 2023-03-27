РФ держит в Черном море ракетоноситель: сколько "Калибров" наготове

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них один носитель ракет.

В Средиземном море РФ продолжает держать семь кораблей, из них три ракетоносителя, общий залп - 20 ракет. В Азовском море зафиксировали пребывание двух вражеских кораблей.

Напомним, вчера Россия держала в Черном море два ракетоносителя, залп которых мог составить до восьми "Калибров".

Также отметим, что вчера Одессы предупреждали о минной опасности.

Позже стало известно, что под Одессой на побережье взорвалась российская морская мина. В результате инцидента был поврежден дачный дом.

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