РФ тримає у Чорному морі носії "Калібрів": скільки на них може бути ракет

Росія тримає у Чорному морі носії крилатих ракет типу "Калібр". Йдеться про три кораблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ у Telegram.
Станом на 8:00 Росія вивела на бойове чергування у Чорне море 8 кораблів. Серед них три носії ракет. ВМС уточнює, що загальний залп ракет може складати до 16 ракет.
Крім того, в Азовському морі Росія тримає один корабель. У Середземному морі перебуває 3 російських кораблі, з них 2 носії "Калібрів".
Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.
Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.
Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.
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