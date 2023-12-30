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РФ держит в Черном море носители "Калибров": сколько на них может быть ракет

Фото: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя с "Калибрами" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит в Черном море носители крылатых ракет типа "Калибр". Речь идет о трех кораблях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 8:00 Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 8 кораблей. Среди них три носителя ракет. ВМС уточняет, что общий залп ракет может составлять до 16 ракет.

Кроме того, в Азовском море Россия держит один корабль. В Средиземном море находится 3 российских корабля, из них 2 носителя "Калибров".

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако в последние месяцы российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.

 

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