РФ тримає у Чорному морі носій "Калібрів", але він без ракет: деталі від ВМС

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте чотири судна зафіксовано у Середземному морі. Три з них є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

У ВМС вкотре наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.