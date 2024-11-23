РФ тримає у Чорному морі 20 кораблів, серед них є носії "Калібрів": який залп

Зокрема, військові зафіксували у Чорному морі 20 ворожих кораблів. З них 6 є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 23 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте 2 судна росіян зафіксовано у Середземному. Одне з них є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах країни-агресора Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 0 суден;

до Азовського моря - 6 суден з них 0 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували військові.