РФ держит в Черном море 20 кораблей, среди них есть носители "Калибров": какой залп

В частности, военные зафиксировали в Черном море 20 вражеских кораблей. Из них 6 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 23 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 2 судна россиян зафиксированы в Средиземном море. Один из них является носителем "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 0 судов;

к Азовскому морю - 6 судов из них 0 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.