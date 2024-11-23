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РФ держит в Черном море 20 кораблей, среди них есть носители "Калибров": какой залп

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 23 ноября, в акватории Черного моря находятся два десятка российских кораблей. Часть из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

В частности, военные зафиксировали в Черном море 20 вражеских кораблей. Из них 6 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 23 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 2 судна россиян зафиксированы в Средиземном море. Один из них является носителем "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Также в ВМС ВСУ добавили, что за сутки в интересах страны-агрессора Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 0 судов;
  • к Азовскому морю - 6 судов из них 0 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали военные.

Корабли РФ с ракетами "Калибр" в Черном море

Напомним, что спустя примерно пару недель, в начале ноября, военные вновь начали фиксировать вражеские корабли с "Калибрами" в Черном море.

С тех пор противник постоянно держит судна в море, которые являются ракетоносителя и не только.

В частности, вчера в акватории Черного моря зафиксировали аж 28 кораблей, из которых 6, как и сегодня, были носителями "Калибров" общим залпом до 23 ракет.

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