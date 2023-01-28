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РФ тримає у Чорному морі більше десятка кораблів: чи є там ракетоносії

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Субота 28 січня 2023 10:22
РФ тримає у Чорному морі більше десятка кораблів: чи є там ракетоносії Фото: РФ тримає у Чорному морі більше десятка кораблів (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Росія продовжує тримати в Чорному морі 12 кораблів і катерів, у тому числі два ракетоносія. Їхній загальний залп складає 12 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз у Чорному морі знову посилився шторм, що змусило окупантів відправити ракетоносії до пунктів базування.

"Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне у Чорному морі. Зокрема, це 12 кораблів, катерів, але серед них лише 2 ракетоносія - надводний і підводний. Загальний залп "Калібрів" на сьогоднішній день становить 12 одиниць", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що штормова погода та поривчастий вітер зменшують ймовірність використання ними дронів-камікадзе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні та тримати його під вогневим контролем. У такий спосіб захисники готуються до можливого наступу.

Також повідомлялося, що минулого тижня українські захисники підбили катер, які привласнили російські окупанти, під час спроби висадити ДРГ поблизу Херсона.

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