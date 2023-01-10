РФ на 75% скоротила інтенсивність артилерійських ударів на окремих напрямках, - CNN

Оскільки російське вторгнення в Україну йде вже 11-й місяць, артилерійський вогонь Росії різко скоротився. У деяких місцях окупанти на 75% знизили інтенсивність артилерійських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення щодо цього. Скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів. Також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами. На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%.

"У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", - заявили виданню представники США та України.

Це також пов'язано з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників: США та Німеччина минулого тижня оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та ще одну ракетну батарею Patriot, яка допоможе захистити свої небеса.