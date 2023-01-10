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РФ на 75% скоротила інтенсивність артилерійських ударів на окремих напрямках, - CNN

Фото: РФ на 75% скоротила інтенсивність артилерійських ударів по окремим напрямкам (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Оскільки російське вторгнення в Україну йде вже 11-й місяць, артилерійський вогонь Росії різко скоротився. У деяких місцях окупанти на 75% знизили інтенсивність артилерійських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Офіційні особи США та України поки що не мають чіткого чи однозначного пояснення щодо цього. Скорочення може бути пов'язане з нестачею боєприпасів. Також це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами. На деяких ділянках фронту інтенсивність артилерійського вогню знизилась на 75%.

"У будь-якому випадку, разюче зниження артилерійського вогню є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення", - заявили виданню представники США та України.

Це також пов'язано з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників: США та Німеччина минулого тижня оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та ще одну ракетну батарею Patriot, яка допоможе захистити свої небеса.

Нагадаємо, що російська армія має більший арсенал артилерії та ракетних установок, ніж українська армія. Але війська РФ використовують її дуже невміло, регулярно стріляючи повз і навіть за своїми позиціями.

Російські сили виснажують запаси артилерійських боєприпасів. В результаті їм важко підтримуватиме поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

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