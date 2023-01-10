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РФ на 75% сократила интенсивность артиллерийских ударов на отдельных направлениях, - CNN

Фото: РФ на 75% сократила интенсивность артиллерийских ударов по отдельным направлениям (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Поскольку российское вторжение в Украину идет уже 11 месяц, артиллерийский огонь России резко сократился. В некоторых местах оккупанты на 75% снизили интенсивность артиллерийских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Официальные лица США и Украины пока не имеют четкого или однозначного объяснения. Сокращение может быть связано с нехваткой боеприпасов. Также это может быть частью более широкой переоценки тактики перед успешными украинскими наступлениями. На некоторых участках фронта интенсивность артиллерийского огня снизилась на 75%.

"В любом случае поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", - заявили изданию представители США и Украины.

Это также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников: США и Германия на прошлой неделе объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и еще одну ракетную батарею Patriot, которая поможет защитить свои небеса.

Напомним, что у российской армии больше арсенала артиллерии и ракетных установок, чем у украинской армии. Но войска РФ используют ее очень неумело, регулярно стреляя мимо и даже по своим позициям.

Российские силы истощают запасы артиллерийских боеприпасов. В результате им будет трудно поддерживать текущий темп операций на определенных участках линии фронта в Украине.

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