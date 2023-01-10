РФ на 75% сократила интенсивность артиллерийских ударов на отдельных направлениях, - CNN

Поскольку российское вторжение в Украину идет уже 11 месяц, артиллерийский огонь России резко сократился. В некоторых местах оккупанты на 75% снизили интенсивность артиллерийских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Официальные лица США и Украины пока не имеют четкого или однозначного объяснения. Сокращение может быть связано с нехваткой боеприпасов. Также это может быть частью более широкой переоценки тактики перед успешными украинскими наступлениями. На некоторых участках фронта интенсивность артиллерийского огня снизилась на 75%.

"В любом случае поразительное снижение артиллерийского огня является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после ее вторжения", - заявили изданию представители США и Украины.

Это также связано с усилением военной поддержки Украины со стороны ее западных союзников: США и Германия на прошлой неделе объявили, что они впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины и еще одну ракетную батарею Patriot, которая поможет защитить свои небеса.