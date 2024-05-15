РФ на тлі боїв у Харківській області згадала про переговори. Україна вважає це торгами

Росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації у прикордонних районах Харківської області. Україна відкидає можливість перемовин з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

Як зазначив Коваленко, Росія прогнозовано починає качати тему перемовин. Проте в Україні вважають, що намагання росіян - це торги.

"Заява Путіна про те, що вони (переговори, - ред.) можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - пояснив Коваленко.

За словами керівника ЦПД, Росії бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. А, отже, погрози російського режиму - це блеф, а наступ можливий лише у прикордонних територіях.

Коваленко вважає, що головна мета окупантів - розтягнути українські сили, щоб нібито мати змогу прорватися на сході.

"Ключова наша задача - вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил", - додав він.