РФ на тлі боїв у Харківській області згадала про переговори. Україна вважає це торгами
Росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації у прикордонних районах Харківської області. Україна відкидає можливість перемовин з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка у Telegram.
Як зазначив Коваленко, Росія прогнозовано починає качати тему перемовин. Проте в Україні вважають, що намагання росіян - це торги.
"Заява Путіна про те, що вони (переговори, - ред.) можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - пояснив Коваленко.
За словами керівника ЦПД, Росії бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. А, отже, погрози російського режиму - це блеф, а наступ можливий лише у прикордонних територіях.
Коваленко вважає, що головна мета окупантів - розтягнути українські сили, щоб нібито мати змогу прорватися на сході.
"Ключова наша задача - вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил", - додав він.
Ситуація у Харківській області
Нагадаємо, минулого тижня росіяни здійснили спробу прориву у прикордонних районах Харківської області. Окупанти пішли в наступ у районі Вовчанська, як у лютому 2022 року.
Як зазначалося, перші атаки ворога вдалося відбити, але на півночі Харківської області тривають бої. Крім того, там проходить евакуація місцевого населення.
За даними DeepState, зафіксовано просування російських військ біля Вовчанська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що попри незначне тактичне просування, загальний темп ворога за добу знизився.
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