РФ на фоне боев в Харьковской области вспомнила о переговорах. Украина считает это торгами

Россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Украина исключает возможность переговоров с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметил Коваленко, Россия прогнозируемо начинает качать тему переговоров. Однако в Украине считают, что попытки россиян - это торги.

"Заявление Путина о том, что они (переговоры, - ред.) возможны без вывода российских войск - это торг, и на стол он готов положить пограничье Харьковской области, а также сигналить, мол, если не захотите - пойду в других областях", - объяснил Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, России не хватает живой силы и техники для наступления на Харьков и Сумы. А значит, угрозы российского режима - это блеф, а наступление возможно только на приграничных территориях.

Коваленко считает, что главная цель оккупантов - растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке.

"Ключевая наша задача - выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры РФ нужны только для паузы и накопления сил", - добавил он.