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РФ за тиждень запустила по Україні 40 ракет різних типів, 750 КАБів та 200 дронів, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-написав президент Володимир Зеленський.

Зеленсткий нагадав, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор. 

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.

Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.

 

Нічна атака РФ по Києву

В ніч на неділю, 18 серпня, у низці областей було оголошено тривогу через пуски російських дронів-камікадзе по типу "Шахед". Росіян також двічі атакували Київ.

Спочатку окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сили ППО збили ці ракети підльоті до Києва. Також паралельно Київ було також атаковано кількома дронами.

А вже пізніше, під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К". Їх теж було знищено.

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