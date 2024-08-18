РФ за тиждень запустила по Україні 40 ракет різних типів, 750 КАБів та 200 дронів, - Зеленський

Зеленсткий нагадав, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.

Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.