РФ за тиждень запустила по Україні 40 ракет різних типів, 750 КАБів та 200 дронів, - Зеленський

Російська Федерація має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-написав президент Володимир Зеленський.
Зеленсткий нагадав, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.
"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.
Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.
"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.
В ніч на неділю, 18 серпня, у низці областей було оголошено тривогу через пуски російських дронів-камікадзе по типу "Шахед". Росіян також двічі атакували Київ.
Спочатку окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сили ППО збили ці ракети підльоті до Києва. Також паралельно Київ було також атаковано кількома дронами.
А вже пізніше, під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К". Їх теж було знищено.
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