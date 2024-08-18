РФ за неделю запустила по Украине 40 ракет разных типов, 750 КАБов и 200 дронов, - Зеленский

Зеленсткий напомнил, что Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный террор.

"Более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА разных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели", - написал Зеленский.

Он отметил, что оккупанты уже отвечают за свои действия перед силой наших воинов.

"Благодарю каждого и каждой, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", - написал президент.