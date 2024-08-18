ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ за тиждень запустила по Україні 40 ракет різних типів, 750 КАБів та 200 дронів, - Зеленський

Неділя 18 серпня 2024 12:53
UA EN RU
РФ за тиждень запустила по Україні 40 ракет різних типів, 750 КАБів та 200 дронів, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація має відповісти перед судом за свій цілеспрямований терор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-написав президент Володимир Зеленський.

Зеленсткий нагадав, що Росія завжди знає, куди б’є своїми ракетами та бомбами, і що це свідомий терор.

"Понад 40 ракет різних типів, 750 керованих авіаційних бомб та 200 ударних БпЛА різних типів застосували росіяни проти наших міст і сіл протягом цього тижня", - написав Зеленський.

Він зауважив, що окупанти вже відповідають за свої дії перед силою наших воїнів.

"Дякую кожному й кожній, хто підтримує й рятує життя! Всім рятувальникам, медикам, працівникам комунальних підприємств, волонтерам. Дякую всім, хто допомагає нашим людям долати наслідки терору", - написав президент.

Нічна атака РФ по Києву

В ніч на неділю, 18 серпня, у низці областей було оголошено тривогу через пуски російських дронів-камікадзе по типу "Шахед". Росіян також двічі атакували Київ.

Спочатку окупанти направили на столицю північнокорейські балістичні ракети типу KN-23. Сили ППО збили ці ракети підльоті до Києва. Також паралельно Київ було також атаковано кількома дронами.

А вже пізніше, під час другої хвилі росіяни випустили у бік Києва ймовірно крилаті ракети "Іскандер-К". Їх теж було знищено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку