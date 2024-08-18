РФ за неделю запустила по Украине 40 ракет разных типов, 750 КАБов и 200 дронов, - Зеленский
Российская Федерация должна перед судом ответить за свой целенаправленный террор.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-написал президент Владимир Зеленский.
Зеленсткий напомнил, что Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный террор.
"Более 40 ракет разных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА разных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели", - написал Зеленский.
Он отметил, что оккупанты уже отвечают за свои действия перед силой наших воинов.
"Благодарю каждого и каждой, кто поддерживает и спасает жизнь! Всем спасателям, медикам, работникам коммунальных предприятий, волонтерам. Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", - написал президент.
Ночная атака РФ по Киеву
В ночь на воскресенье, 18 августа, в ряде областей была объявлена тревога из-за пусков российских дронов-камикадзе по типу "Шахед". Россияне также дважды атаковали Киев.
Сначала кафиры направили на столицу северокорейские баллистические ракеты типа KN-23. Силы ПВО сбили эти ракеты подлете в Киев. Также параллельно Киев был также атакован несколькими дронами.
А уже позже во время второй волны россияне выпустили в сторону Киева вероятно крылатые ракеты "Искандер-К". Они тоже были уничтожены.
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