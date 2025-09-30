Майже 180 боїв за добу: найбільше ворог тисне на двох напрямках

Протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень. Найбільше ворог тисне на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворог завдав 51 авіаційного удару, застосував 104 керовані авіабомби, здійснив 4463 обстріли, серед них 126 із РСЗВ, а також атакував 5531 дроном-камікадзе.

Під авіаудари потрапили райони населених пунктів Середина-Буда Сумської області, Новоселівка та Залізничне у Запорізькій області, а також Львове й Одрадокам’янка на Херсонщині.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й техніки противника та один артилерійський засіб.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих бомб, здійснив 181 обстріл, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Середнє, Колодязі, Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника поблизу Серебрянки та в бік населеного пункту Ямпіль.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Міньківки та Костянтинівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Володимирівка, Білицьке, Миролюбівка, Звірове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 37 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Зелений Гай, Новохатське, Піддубне, Комишуваха, Соснівка, Січневе, Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та в бік Новопавлівки й Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районі населеного пункту Полтавка Запорізької області.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення - противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове, Кам’янське та у напрямку Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

