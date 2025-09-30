ua en ru
Почти 180 боев за сутки: больше всего враг давит на двух направлениях

Вторник 30 сентября 2025 08:22
Почти 180 боев за сутки: больше всего враг давит на двух направлениях Иллюстративное фото: Генштаб обновил карты боев за последние сутки (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

За прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений. Больше всего враг давит на Покровском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Враг нанес 51 авиационный удар, применил 104 управляемые авиабомбы, совершил 4463 обстрела, среди них 126 из РСЗО, а также атаковал 5531 дроном-камикадзе.

Под авиаудары попали районы населенных пунктов Середина-Буда Сумской области, Новоселовка и Железнодорожное в Запорожской области, а также Львов и Одрадокаменка на Херсонщине.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника и одно артиллерийское средство.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, совершил 181 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Карповка, Среднее, Колодязи, Грековка, Новомихайловка, Дробышево, Шандриголово, Торское.

На Северском направлении наши воины остановили три атаки противника вблизи Серебрянки и в сторону населенного пункта Ямполь.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Миньковки и Константиновки.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Иванополье, Щербиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Владимировка, Белицкое, Миролюбовка, Зверево, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Дачное и в направлении населенных пунктов Покровск, Балаган, Филиал.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 37 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Зеленый Гай, Новохатское, Поддубное, Камышеваха, Сосновка, Январское, Грушевское, Алексеевка, Запорожское, Березовое, Новониколаевка и в сторону Новопавловки и Новогригорьевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное, Каменское и в направлении Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери армии РФ

Напомним, что за последние сутки, с 29 на 30 сентября, россияне потеряли в боях против Украины еще 970 солдат.

Суммарные потери личного состава противника достигли около 1 110 560 человек, что на 970 больше по сравнению с предыдущим отчетом за 29 сентября 2025 года.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, боевую бронированную машину, 27 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, вертолет, 301 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 90 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему оккупантов.

