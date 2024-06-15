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РФ тисне на Покровському напрямку та невдало атакувала під Кринками, - Генштаб

Україна, Субота 15 червня 2024 17:00
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РФ тисне на Покровському напрямку та невдало атакувала під Кринками, - Генштаб Фото: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

На фронті з початку доби вже відбулось 60 бойових зіткнень. Росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку, а також сходили в невдалу атаку в районі Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

На Харківському напрямку росіяни вже п’ять разів намагалися наступати сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. В цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

На Курахівському напрямку триває бій в районі Красногорівки. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.

На Придніпровському напрямку ворог спробував атакувати в районі Кринок, але його спроба закінчилась невдачею.

"На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів західним ЗМІ, що перевага Росії в артилерії на фронті скоротилася.

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