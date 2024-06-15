РФ давит на Покровском направлении и неудачно атаковала под Крынками, - Генштаб
На фронте с начала суток уже произошло 60 боевых столкновений. Россияне продолжают давить на Покровском направлении, а также сходили в неудачную атаку в районе Крынок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.
На Харьковском направлении россияне уже пять раз пытались наступать сегодня. Бои продолжаются в районе Волчанска. В этом районе враг применил КАБ с территории Белгородской области.
На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться сейчас равно трем, активные боевые действия в настоящее время отсутствуют.
На Покровском направлении продолжаются девять боевых столкновений в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой. За сегодняшний день уже 24 раза враг пытался давить на этом направлении при поддержке авиации, в частности бомбардировал КАБами районы Новогродовки, Александрополя, Мирного, Желанного, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Карловки. Направление остается самым горячим.
На Кураховском направлении идет бой в районе Красногоровки. Сейчас здесь насчитывается уже семь боевых столкновений с начала суток.
На Времьевском направлении враг пытался атаковать восемь раз. Все попытки улучшить свое тактическое положение оказались безуспешными.
На Приднепровском направлении враг попытался атаковать в районе Крынок, но его попытка закончилась неудачей.
"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши войска контролируют ситуацию и истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал западным СМИ, что преимущество России в артиллерии на фронте сократилось.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.