РФ тисне на кількох напрямках і перекидає підрозділи до Херсонської області: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Війська РФ 20 травня продовжували наступ у районі Липців (на північний схід від Харкова), однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти нібито просунулися на 200-400 метрів біля Липців і захопили дачну територію на північ від Липців.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ також просунулися біля Зеленого (на схід від Липців), проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники продовжували наступ у районі Липців та Зеленого.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ у Вовчанську (на північний схід від міста Харків). Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито просунулися на Вовчанському напрямку на 150-600 метрів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти продовжували наступ у районі Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Російський блогер стверджував, що під Старицею та Бугруваткою (на південний захід від Вовчанська) йдуть позиційні бої.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що війська РФ нещодавно просунулися поблизу Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна 20 травня.

В Міноборони РФ заявили про нібито захоплення Білогорівки (на південь від Кремінної), але російські "воєнкори" розкритикували заяву міністерства як передчасну або неправдиву.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на північний схід від Берестового (на північний захід від Сватового) і на захід від Діброви (на південь від Кремінної). Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська також продовжували наземні штурми поблизу Синьківки, біля Берестового, Іванівки, Стельмахівки, біля Новоєгорівки.

Повідомляється, що 20 травня ЗСУ завдали удару по околицях окупованого міста Луганськ.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару по Катеринівці - селищу, раніше відомому як Ювілейне на західній околиці міста Луганськ - ракетами Storm Shadow або SCALP-EG.

Російські та українські джерела припустили, що ЗСУ завдали удару по Луганській академії внутрішніх справ, яку російські окупанти раніше використовували для розміщення військовослужбовців.

Операція №3 - Донецька область

20 травня війська РФ продовжували штурм на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута), однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що окупанти нібито просунулися на північ від Веселого (на південь від Сіверська), хоча в ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакували в районі Верхньокам’янського, в районі Роздолівки та в районі Івано-Дарівки та Виїмки.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Часового Яру на тлі продовження наступальних операцій росіян у цьому районі 20 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися під час механізованих штурмів 17 та 18 травня в південній частині Канального мікрорайону (крайня східа частина міста).

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в південну Кліщіївку (на південний схід від містаЧасів Яр).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито повністю захопили Кліщіївку, хоча в ISW не знайшли візуальних доказів цього твердження.

Російські джерела також стверджували, що частини російської 98-ї дивізії ВДВ просунулися в Новому мікрорайоні (східна частина м. Часів Яр) і що війська РФ просунулися біля Богданівки (на північний схід від м. Часів Яру).

Війська РФ також продовжували атакувати на північ від Часового Яру біля Калинівки, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Війська РФ нещодавно просунулися на захід від Авдіївки на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 20 травня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в західному Нетайловому (на захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися на північний схід від Новокалинового (на північ від Авдіївки) на ділянці шириною 2,92 км і глибиною до 1,34 км в напрямку траси Н-20 (місто Донецьк - Костянтинівка) і на північний захід від Семенівки (на північний захід від Авдіївки).

Також тривали бої на північний захід від Авдіївки в районах Новоолександріївки, Лозуватського, Архангельського, Євгенівки, Сокіла, Новопокровського та Новоселівки Першої та на захід від Авдіївки в районі Сєверного, Уманського та Яснобродівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на захід від міста Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від міста Донецьк).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на схід, південний схід і південь від Парасковіївки (на південний захід від Донецька) і захопили більше половини населеного пункту.

Бої також тривали на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька у Новомихайлівці та Водяному.

20 травня війська РФ продовжили наземні штурми в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, в тому числі на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського.

"Південна вісь"

Російський окупаційний "сенатор" Запорізької області Дмитро Рогозін спростував заяви окупаційного "чиновника" цього регіону Володимира Рогова від 19 травня про те, що війська РФ просунулися майже на 2 км до Гуляйполя.

Російський "воєнкор" так само висловив сумнів щодо достовірності твердження Рогова.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в північній частині Роботиного і, ймовірно, захопили поселення.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 травня, показано, як російський солдат здається в північно-східному Роботиному, а на геолокаційних кадрах, опублікованих 20 травня, показано, як ЗСУ завдають ударів по російських військах також у північно-західному Роботиному.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися до 3,45 км у ширину та 1,16 км у глибину на південний схід від Роботиного та закріпили позиції на ділянці дороги Роботине-Вербове (на схід від Роботиного) на глибину 620 метрів.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися на острів Великий Потьомкін у дельті річки Дніпро.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися до південної частини острова Великий Потьомкін.

Відомий російський "воєнкор" стверджував, що українські війська намагалися закріпитися на острові Нестрига в дельті річки Дніпро 18 і 19 травня.

Російські "воєнкори" підтвердили попередні заяви про передислокацію підрозділів російської 76-ї дивізії ВДВ із західної Запорізької області в район Кринок на східному (лівобережному) Херсонської області.

Російські блогери стверджували, що частини російської 76-ї дивізії ВДВ нібито витіснили українські сили з Кринок і захопили населений пункт

Російський "воєнкор" зазначив, що війська РФ не відновили повний контроль над Кринками, незважаючи на те, що деякі російські джерела стверджують, що війська РФ зачищають село.

Позиційні бойові дії тривали під Кринками, і в Генштабі ЗСУ зауважили, що інтенсивність російських атак на Дніпровському напрямку дещо зменшилася.

Раніше аналітики ISW спостерігали за непідтвердженими повідомленнями про те, що російські військові передислокують елементи 76-ї та 7-ї дивізій ВДВ із Запорізької області на різні нові напрямки, включаючи схід України та зокрема Херсонську область, і численні заяви "воєнкорів" свідчать про те, що принаймні деякі підрозділи 76-ї дивізії ВДВ передислоковані до Херсонської області.

Що відомо про імовірне ураження ракетоносія "Циклон"

Українські та російські джерела повідомили, що ЗСУ завдали удару по російському малому ракетному кораблю типу "Циклон Карахут" у Севастопольській бухті 19 травня трьома наданими США ракетами ATACMS, але в ISW наразі не можуть незалежно підтвердити ці повідомлення.

20 травня речник Південного оперативного командування ЗСУ та ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що існує ймовірність удару українських військ по "Циклону", який, як повідомляється, є єдиним носієм крилатих ракет, що залишив, в окупованому Криму.

Плетенчук заявив, що офіційного підтвердження удару немає, а візуальних доказів експерти ISW не спостерігають.

Неназвані джерела в кримських окупаційних "службах" з надзвичайних ситуацій повідомили російському опозиційному виданню Astra, що 3 ракети ATACMS влучили в "Циклон", а Astra писало, що судно затонуло.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 20 травня поінформували, що на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже вдвічі. Зазначається, що на цьому відрізку фронті бійці Сил оборони в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони.

Крім того, у військовому командуванні розповіли, що найбільша кількість боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку - там з початку доби було відбито 25 наступальних та штурмових дій ворога, і ще 7 боєзіткнень тривали.